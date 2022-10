Bevanda di vino e frutta tipicamente spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda di vino e frutta tipicamente spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANGRIA

Significato/Curiosita : Bevanda di vino e frutta tipicamente spagnola

Vedi sangria (disambigua). la sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e frutta, originaria della penisola iberica. della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sangria (disambigua). la sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con bevanda; vino; frutta; tipicamente; spagnola; bevanda di frutta e latte frullati con ghiaccio; Aggiungere zucchero a una bevanda ; La bevanda spagnola con vino e frutta; Una bevanda come il tè; vino italiano che somiglia allo Champagne; Contenitore per vino ; Come un vino dolce adorabile; vino del Piemonte; Luogo all aperto con banchi di frutta e verdura; Bevanda di frutta e latte frullati con ghiaccio; La bevanda spagnola con vino e frutta ; Si può sfrutta re per il marmo; Dolci freddi tipicamente estivi in coni o coppette; Zucchero tipicamente presente nella frutta; Espressione di stupore tipicamente romana; Genere musicale tipicamente statunitense; La bevanda spagnola con vino e frutta; La grande Compagnia aerea spagnola ; Pseudonimo della poetessa e narratrice spagnola Caterina Albert i Paradís; La podrida gustosa specialità spagnola ; Cerca nelle Definizioni