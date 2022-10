Bastoncini di pasta di pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bastoncini di pasta di pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRISSINI

Significato/Curiosita : Bastoncini di pasta di pane

In lingua turca, la yufka è la pasta fillo ma anche un tipo di pane tradizionale della cucina turca (yufka ekmegi, generalmente chiamato soltanto yufka)...

Dopo i rinfreschi, per la realizzazione di grissini con una più lunga conservazione. la forma di grissino più antica e tradizionale è indubbiamente il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con bastoncini; pasta; pane; Mangiano con i bastoncini ; Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini ; bastoncini bianchi per scrivere alla lavagna; Si brucia anche in bastoncini ; Cilindri di pasta sfoglia farciti fra; Macchina che impasta la calce; Città laziale della pasta con sugo e guanciale; Mobile su cui si impasta va il pane; Maneggiare acqua e farina per fare il pane ; pane sardo sottile; Comune della Puglia famoso per un tipo di pane ; Mobile su cui si impastava il pane ; Cerca nelle Definizioni