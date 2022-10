Autentica come la fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autentica come la fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VERA

Significato/Curiosita : Autentica come la fede

Vedi fede (disambigua). la fede è definibile come l'adesione a un messaggio o un annuncio fondata sull'accettazione di una realtà invisibile, la quale...

vera – film del 1986 diretto da sergio toledo vera – romanzo di elizabeth von arnim vera o i nichilisti – opera drammatica di oscar wilde vera – canzone... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con autentica; come; fede; Così è la copia detta anche autentica ; Effettiva. autentica ; Li autentica il notaio; autentica i documenti sul computer; come tra; Città della Magna Grecia nota anche come Velia; Ordine di insetti come le cimici; Onirico e irrazionale come Salvador Dalí; La rinuncia a una fede ; Ultime di fede z; La scrive il Papa ai vescovi e ai fede li; fede senza uguali; Cerca nelle Definizioni