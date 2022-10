Area dove c erano le Torri Gemelle: __ zero ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area dove c erano le Torri Gemelle: __ zero ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GROUND

Significato/Curiosita : Area dove c erano le torri gemelle: __ zero ing

Coordinate: 52°56'24n 1°07'58w / 52.94°n 1.132778°w52.94; -1.132778 il city ground è uno dei due stadi di calcio della città di nottingham ed ospita le partite... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

