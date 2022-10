Appreso, conosciuto e capito a scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appreso, conosciuto e capito a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMPARATO

Significato/Curiosita : Appreso, conosciuto e capito a scuola

Fatti: suo padre, sirius, lupin e minus erano grandi amici a scuola, tanto da diventare animagus dopo aver appreso che lupin è un lupo mannaro. inoltre, colui...

Ciro imparato (1962-2015) – psicologo, doppiatore, attore, annunciatore e scrittore italiano gianfelice imparato (1956) – attore, commediografo e regista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

