L appellativo di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L appellativo di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SERENISSIMA

Significato/Curiosita : L appellativo di venezia

Significati, vedi venezia (disambigua). venezia (afi: /ve'nttsja/, pronuncia[·info]; venesia [ve'nsja] in veneto) è un comune italiano di 253 595 abitanti...

Disambiguazione – "serenissima" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi serenissima (disambigua). la repubblica di venezia, a partire dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con appellativo; venezia; appellativo per antichi notai; Un appellativo arabo per condottiero; L appellativo con cui si definisce l allenatore di calcio; Il volatile il cui nome deriva dall appellativo «uccello che si muove con lentezza»; La Caprioglio attrice e showgirl venezia na; Famoso vedutista del 700 venezia no; Una squadra calcistica del Friuli-venezia Giulia; Famoso vedutista del Settecento venezia no; Cerca nelle Definizioni