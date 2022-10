Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAHIB

Significato/Curiosita : Un appellativo di rispetto usato nell india coloniale

Asservimento coloniale. non avrebbe però senso analizzare la storia della repubblica indiana se non tenendo conto delle sue vicende sotto il periodo coloniale e...

I aaba (collettivo riferibile al termine aib o aabi, pl. aab, ab) sono i compagni del profeta, o semplicemente compagni: il termine arabo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

