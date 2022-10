Apertura forzata... con furto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apertura forzata... con furto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCASSO

Significato/Curiosita : Apertura forzata... con furto

Lo scasso in agricoltura è una lavorazione profonda del terreno che ha carattere di straordinarietà in quanto si esegue prima dell'impianto degli arboreti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con apertura; forzata; furto; Piccola apertura che fa passare aria o luce; C è quello delle lezioni e di apertura dei negozi; Piccola apertura nelle mura di una fortezza; Un apertura nel viso; Tale è la residenza forzata ; È forzata per le auto in sosta vietata; La forzata astinenza dal cibo; Cresce mediante un alimentazione forzata ; Un furto di persona; Sono stati accorti e fortunati ad aver installato quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri; Chi subisce un furto la sporge; Possibile aggravante del furto ; Cerca nelle Definizioni