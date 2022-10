Antica unità di misura di peso dei Babilonesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica unità di misura di peso dei Babilonesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SICLO

Antica unita di misura di peso dei babilonesi

Talentum, in greco antico: tat, talanton 'scala, bilancia, somma') era un'antica unità di misura della massa. era un peso di riferimento per il commercio...

D'israele, vedi vecchio siclo israeliano. disambiguazione – se stai cercando l'attuale valuta ufficiale d'israele, vedi nuovo siclo israeliano.

