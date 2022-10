L anidride che ha formula CO2 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anidride che ha formula CO2. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARBONICA

Significato/Curiosita : L anidride che ha formula co2

Diossido di carbonio, noto anche come biossido di carbonio o anidride carbonica, (formula: co2) è un ossido del carbonio formato da un atomo di carbonio...

Anidride carbonica, utilizzato per la produzione di ghiaccio. l'aumento dell'effetto serra imputabile alla produzione umana di anidride carbonica fu sottolineato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

