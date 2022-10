Angelo di più alta gerarchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Angelo di più alta gerarchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SERAFINO

Significato/Curiosita : Angelo di piu alta gerarchia

Nascita di due figli; il figlio di un angelo bianco è detto "mezzo angelo bianco", in quanto uno dei genitori è un mortale o una strega. i mezzi angeli bianchi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi serafino (disambigua). nel cristianesimo il serafino (dall'ebraico saraf, al plurale srafîm)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

