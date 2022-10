Lo è anche un nigeriano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è anche un nigeriano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFRICANO

Significato/Curiosita : Lo e anche un nigeriano

Di tipo federale comprendente 36 stati. il territorio nigeriano è abitato sin dal 9000 a.c. ed è stato denominato nigeria da flora shaw, futura moglie...

Il campionato delle nazioni africane, la cui prima edizione si è svolta in costa d'avorio. nel 2010 il continente africano ospitò per la prima volta i...

