Altro nome del fiore di loto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome del fiore di loto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NELUMBO

Significato/Curiosita : Altro nome del fiore di loto

Con il nome di fiori di loto. le foglie raggiungono un diametro di un metro e oltre. sono alte da 80 cm a oltre 1 m. le foglie del fiore di loto hanno...

1821 (= nelumbo nucifera gaertn.) nelumbo komarovii grossh., 1940 (= nelumbo nucifera gaertn.) nelumbo nelumbo (l.) h.karst., 1882 (= nelumbo nucifera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

