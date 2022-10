Alfabeto usato in molte lingue slave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alfabeto usato in molte lingue slave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIRILLICO

Significato/Curiosita : Alfabeto usato in molte lingue slave

L'alfabeto cirillico è l'alfabeto usato per scrivere varie lingue slave (il russo, l'ucraino, il bielorusso, il bulgaro, il macedone, il serbo, il ruteno...

L'alfabeto cirillico è l'alfabeto usato per scrivere varie lingue slave (il russo, l'ucraino, il bielorusso, il bulgaro, il macedone, il serbo, il ruteno...

