Alcuni sono attaccati a quella della mamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni sono attaccati a quella della mamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GONNELLA

Significato/Curiosita : Alcuni sono attaccati a quella della mamma

Isbn 978-88-911-3157-7. voglio la mamma 2015. contro i falsi miti di progresso nella notte in cui tutte le vacche sono nere, tricase, youcanprint, 2015...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gonnella (disambigua). la gonnella è un abito medievale per ambo i sessi differenziato esclusivamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con alcuni; sono; attaccati; quella; della; mamma; alcuni la chiamano anche scamorza; Dito che alcuni alzano bevendo; Su alcuni documenti indica il nome del babbo; Rettile da alcuni tenuto come animale domestico; Se sono del sangue si fanno in laboratorio; Quelli in valigia sono personali; sono attenti a mangiar bene e fare sport; Lo sono cartucce e proiettili; attaccati ssimi al denaro; I fiocchi attaccati ai cordoni delle tende; Tenace e attaccati ccio; attaccati al dovere; Su quella di partenza non si cuoce la carne; In quella preferenziale circolano i taxi; L attore carismatico è dotato di quella scenica; quella di Bantry ha la vela; Il Fieramosca della disfida di Barletta; Alle finestre della cella; Le sportive della nazionale italiana; Il nome della Schiavone, ex tennista e allenatrice; Vanno in spiaggia... come mamma li ha fatti; Un aggettivo per la mamma ; Portarono al successo mamma mia; Le hanno in comune papà e mamma ; Cerca nelle Definizioni