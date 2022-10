Aiuta a fare centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a fare centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Significato/Curiosita : Aiuta a fare centro

Dove si trova alfonso da peppino, il figlio sordo di rocco e alba che aiuta il padre a far pascolare il bestiame. alfonso spiega che da ragazzo angelo era...

mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco mirino – nelle macchine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con aiuta; fare; centro; Come una tuta militare che aiuta a nascondersi; aiuta l uccellatore; Lo è il training che aiuta a rilassare la mente; aiuta a fare linee dritte; Spinge le palline su un ampio campo per fare buca; Sparecchiare: fare __ rasa; Si può fare di vimini o con una palla da basket; Il fare derivante dal greco segue la teoria; Torinesi in centro ; Taxi in centro ; I calciatori centro campisti di rottura; Acquisti in centro ; Cerca nelle Definizioni