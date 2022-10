Accorciarsi al contrario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accorciarsi al contrario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Accorciarsi al contrario

Lunga nella pronuncia, già impercettibile nel caso atono, cominciò ad accorciarsi anche nel caso tonico fino a divenire indistinguibile dalla corrispondente...

Due ore dopo (fallout secondario). la coda del fallout secondario può allungarsi per decine di chilometri per le esplosioni più potenti; in genere il materiale...