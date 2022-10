Accertare, verificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accertare, verificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPURARE

Significato/Curiosita : Accertare, verificare

All'istruttoria per accertare se esistano i requisiti per la concessione della dispensa, che scioglie il matrimonio. le cose da accertare prima di trasmettere...

Proveniente dall'antico egitto". nel 2001, una ricerca ha permesso di appurare che la parte facciale della maschera, munita di fori per le orecchie (particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

