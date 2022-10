Vuole soddisfarla... chi ha smania di sapere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vuole soddisfarla... chi ha smania di sapere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CURIOSITÀ

Significato/Curiosita : Vuole soddisfarla... chi ha smania di sapere

Di raffaella carrà, vedi curiosità (album). la curiosità è un istinto che nasce dal desiderio di sapere qualcosa. la curiosità è un comportamento o un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con vuole; soddisfarla; smania; sapere; Non lo si vuole scoprire troppo presto; Non li vuole lo scapolone; Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero; Lo sbrigativo non ne vuole fare tante; smania , fregola, agitazione; Avidità, bramosia, smania ; Un po di smania ; Chi smania ... ci sta sopra; Filosofo greco che sa di non sapere ; Desiderose di sapere ; Credere di sapere ; La virtù di chi vuol sapere ;