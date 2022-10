Vive alle spese di altri sia umano che animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive alle spese di altri sia umano che animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARASSITA

Significato/Curiosita : Vive alle spese di altri sia umano che animale

Specie animale o vegetale viene resa "domestica" (dal latino domus, casa), cioè dipendente dalla convivenza con l'uomo e dal controllo da parte di quest'ultimo...

Parassitismo (sociologia). disambiguazione – "parassita" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi parassita (disambigua). il parassitismo (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

altre definizioni con vive; alle; spese; altri; umano; animale; Anna, attrice in Si vive una volta sola; Il Biagio che canta Iris e Convive ndo; Lo è uno che vive con un altro; vive nella memoria; Ralle ntare fermandosi al lato della strada; Sezione della casa greca dedicata alle donne; Un cosmetico che dà colore alle guance; Attrice, balle rina e cantante del varietà fra; Una voce nelle spese condominiali; Pubblica a sue spese ; L insieme delle spese ; Le sue cabine scorrono sospese nel vuoto; altri Danni ai Beni; Un locale notturno d altri tempi; Uomini che mangiano altri uomini; Mite e umano nella comprensione degli altri ; Mite e umano nella comprensione degli altri; Una delle ossa piane del corpo umano ; L organismo umano non è in grado di produrla; Un lato del corpo umano ; Un animale come il gatto, la lince o il ghepardo; Lo è un animale che non esiste più; Piccola gamba animale ; Un grasso animale ;