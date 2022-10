Il Vespucci che diede il nome a un continente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Vespucci che diede il nome a un continente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMERIGO

Significato/Curiosita : Il vespucci che diede il nome a un continente

America (disambigua). l'america, chiamata anche continente nuovo o nuovo mondo, è il continente della terra che si estende completamente nell'emisfero occidentale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi amerigo vespucci (disambigua). amerigo vespucci (firenze, 9 marzo 1454 – siviglia, 22 febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

