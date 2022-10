Verbo per toast - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verbo per toast. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ABBRUSTOLIRE

Significato/Curiosita : Verbo per toast

Parola toast in italiano deriva dall'inglese toast, a sua volta da tost, dal verbo tosten ("tostare", "abbrustolire"), in inglese medio, dal verbo toster...

Natalizio; il suo nome deriva dal verbo latino torrere che significa abbrustolire con riferimento alla tostatura della frutta secca che lo compone. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

