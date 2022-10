Vento che soffia da est - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento che soffia da est. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEVANTE

Significato/Curiosita : Vento che soffia da est

Il levante è il vento che soffia da est a ovest. in antichità si chiamava apeliote(isola) . la sua influenza in italia si fa sentire sul tirreno e sulla...

Maserati levante autovettura della casa automobilistica italiana maserati levante – la parte dell'orizzonte dove sorge il sole, ovvero l'est levante – regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

