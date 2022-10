Si usava per pagare in Spagna prima del 1999 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava per pagare in Spagna prima del 1999. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PESETA

Significato/Curiosita : Si usava per pagare in spagna prima del 1999

per la prima volta la britannia e la germania e a combattere in spagna, grecia, egitto, ponto e africa. il primo triumvirato, l'accordo privato per la...

La prima peseta. la peseta sostituì l'escudo come principale unità di divisione monetaria, al cambio di 2,5 pesetas per 1 escudo. la peseta corrispondeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con usava; pagare; spagna; prima; 1999; Attentatore del Veneto che usava pacchi esplosivi; Gli antichi romani lo usava no al posto dello zucchero; Si usava come mordente per dorare; Si usava con l acciarino; Diffondere, propagare ; Somma da pagare a chi spetta; Riduzione di un debito da pagare ; Si fa pagare il consiglio; Principato tra Francia e spagna ; Traditori... della spagna medievale; Isolotto del Mediterraneo tra spagna e Marocco; Fu sposa di Alfonso XIII di spagna ; Le scuole prima rie ne hanno cinque; Band di Manu Chao prima della carriera solista; Dopo la prima in libertà; Terreno tenuto a riposo prima che torni fertile; Nato a Gravedona il 22 dicembre 1999 è un giovane e talentuoso attore italiano; Tipologia di auto lanciata sul mercato nel 1999 ; Ong Nobel per la pace nel 1999 : Medici senza __; Fino al 1999 era solo quinquennale;