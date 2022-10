Usato per dipingere, con setole di cinghiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usato per dipingere, con setole di cinghiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENNELLO

Significato/Curiosita : Usato per dipingere, con setole di cinghiale

Utilizzato per dipingere o, a volte, per scrivere, e in generale per stendere sostanze liquide o viscose su di una superficie (per esempio colla, smalto per unghie...

Millennio avanti cristo, si usavano dei pennelli con lunghi peli di animali a scopo di scrittura. a dare la forma al pennello così come lo si conosce in epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con usato; dipingere; setole; cinghiale; Indumento senza maniche usato dai vogatori; Formaggio usato in dolci come cannoli o pardulas; Rallentatore usato per esaminare una scena; Il calco usato in spiaggia dai bimbi; dipingere su pergamena; Il modo di dipingere ; dipingere finemente; Si usano per dipingere ; Coperta di setole ; Può avere le setole e non è un pennello; Cambiano le setole in sventole; Ispido, coperto di setole ; Muso del maiale e del cinghiale ; La versione addomesticata del cinghiale ; Il parente domestico del cinghiale ; Franco __: lanciò la canzone L era del cinghiale bianco; Cerca nelle Definizioni