Le usano i ciclisti per bere in bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le usano i ciclisti per bere in bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BORRACCE

Significato/Curiosita : Le usano i ciclisti per bere in bici

Esercito, fu l'inventore, intorno al 1860, della borraccia, allora fabbricata in legno. le borracce saranno costruite in alluminio a partire dal 1912... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

