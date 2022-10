Urtato, centrato... a battaglia navale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Urtato, centrato... a battaglia navale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLPITO

Significato/Curiosita : Urtato, centrato... a battaglia navale

Un periodo di "vacanza navale" durante il quale non potevano essere impostate nuove navi da battaglia o incrociatori da battaglia, salvo che per le britanniche...

Star wars: vader colpito (in originale star wars: vader down) è un crossover a fumetti statunitense ambientato nell'universo fantascientifico di guerre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con urtato; centrato; battaglia; navale; Decurtato della tara; Viene citata con Curtato ne; Si ricorda con Curtato ne; Un caffè... concentrato ; Componimento medievale centrato su cose piacevoli; Concentrato , assorbito; Mosto d uva concentrato ; Sede di una nota battaglia vinta da Carlo Martello; Isola greca di una famosa battaglia ; battaglia dai toni purpurei; Il Diaz che vinse la battaglia di Vittorio Veneto; La battaglia navale in cui morì Nelson; Giocando alla battaglia navale ; Era il jolly della nostra flotta navale ; Nota battaglia navale delle guerre napoleoniche; Cerca nelle Definizioni