Si urla al festeggiato... sbucando all improvviso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si urla al festeggiato... sbucando all improvviso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SORPRESA

Significato/Curiosita : Si urla al festeggiato... sbucando all improvviso

Sulla sorpresa wikizionario contiene il lemma di dizionario «sorpresa» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla sorpresa (en) sorpresa, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con urla; festeggiato; sbucando; improvviso; L organismo umano non è in grado di produrla ; Bisogna ridurla in città; urla re; urla re come i cani; Ci soffia su il festeggiato ; Santo festeggiato il 25 aprile; Lo riceve il festeggiato ; Li riceve il festeggiato ; Desiderio improvviso e spesso frivolo; Un improvviso stop; Pensiero improvviso ; Le masserizie di chi prende e parte all improvviso ; Cerca nelle Definizioni