Lo è uno spagnolo o un portoghese - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : IBERICO

Lo e uno spagnolo o un portoghese

Il portoghese e lo spagnolo sono due lingue strettamente imparentate, a tal punto da godere l'uno nei confronti dell'altro di un alto tasso di mutua intelligibilità...

Il jamón ibérico o prosciutto di razza iberica o prosciutto iberico è un tipo di prosciutto proveniente da un maiale di razza iberica, molto apprezzato...

