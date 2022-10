Unità dell esercito romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità dell esercito romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGIONE

Significato/Curiosita : Unita dell esercito romano

L'"esercito mobile" in "centrale" (unità palatinae) e "periferico" (unità comitatenses). egli, oltre ad apportare la suddetta divisione dell'"esercito mobile"...

legione era il morale dei soldati, consolidato dalla consapevolezza che ciascun uomo doveva contare sull'appoggio del compagno, prevedendo la legione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

legione era il morale dei soldati, consolidato dalla consapevolezza che ciascun uomo doveva contare sull'appoggio del compagno, prevedendo la legione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con unità; dell; esercito; romano; Soldati di comunità medievali; I ditoni delle mani unità di misura; L unità di peso per l affettato; L unità periferica greca con Patrasso; La polizia segreta dell a Germania nazista; Bucare una gomma dell auto; La stanza dell a casa con poltrone e divani; Charles Darwin scrisse quella dell e specie; Un sottufficiale dell esercito ; Far entrare nell esercito ; La difende l esercito ; Un ufficiale dell esercito ; Un attore comico, imitatore e presentatore romano ; Giulio, imperatore romano d Occidente sec. V d.C; Imperatore romano che fu allievo di Seneca; Panoramico colle romano ;