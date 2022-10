Una trappola anche figurata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una trappola anche figurata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRANELLO

Significato/Curiosita : Una trappola anche figurata

Renderle facili le segnalazioni. i cancelli di legno forse erano usati come una trappola contro quelli che li attraversavano. caserme, scuderie e armerie furono...

Altri file su tranello (en) tranello, su internet movie database, imdb.com. (en) tranello, su allmovie, all media network. (en) tranello, su silent era... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con trappola; anche; figurata; La trappola per catturare le volpi; Acciuffare, intrappola re; Rete trappola da pesca dotata di bocca rigida; Preparare una trappola ; Bianche trappole di aracnidi; Sinonimo di indumento ma anche abito femminile; Lo vinse anche Montale; Sono anche taggiasche o di Kalamata; Mitica figlia di Tantalo raffigurata nell episodio della strage dei figli; Dea rafigurata zoppa; È raffigurata come una dea bendata con la bilancia; Un espressione figurata ; Cerca nelle Definizioni