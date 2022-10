Lo è una strada non percorribile dai veicoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una strada non percorribile dai veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PEDONALE

Veneta è un'arteria stradale italiana a pagamento di proprietà della regione del veneto in concessione a pedaggio ed è percorribile tra malo e spresiano...

Nelle aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato nella lingua italiana, e la maggior parte di altri paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

