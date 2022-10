Una robusta razza canina dal pelo ruvido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una robusta razza canina dal pelo ruvido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AIREDALE

Scure e sottili. l’akita ha una pelliccia spessa e a doppio strato: un manto esterno più lungo e ruvido e un sotto-pelo folto e soffice. porta la grossa...

La guerra. un airedale di nome jack ricevette addirittura una decorazione alla memoria per il valore dimostrato in battaglia. l'airedale terrier è utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

