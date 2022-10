Una politica quale Elena Cattaneo: __ a vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una politica quale Elena Cattaneo: __ a vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SENATRICE

elena cattaneo (milano, 22 ottobre 1962) è una farmacologa, biologa e accademica italiana. nota per i suoi studi sulla malattia di huntington e per le...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava nell'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senatore (disambigua). il termine senatore (dal latino senex, vecchio) indicava nell'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022