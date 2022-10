Tutt altro che vecchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che vecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NUOVE

Significato/Curiosita : Tutt altro che vecchie

Necessità estrema. cannibalismo rituale: diffuso in passato e viene praticato tutt'oggi. consiste nel mangiare parti simboliche del corpo umano a scopo magico...

Le nuove sono state un complesso carcerario di torino, attivo dal 1870 alla fine degli anni ottanta del xx secolo. il complesso carcerario "le nuove" è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con tutt; altro; vecchie; Andrea, cantante e tenore famoso in tutt o il mondo; Chimico francese secondo cui tutt o si trasforma; Ogni persona, tutt i; Allontanato da tutt i; altro nome del particolato atmosferico; Si dice lo faccia chi ha un successo dopo l altro ; Tutt altro che tardi; Lo è uno che vive con un altro ; Lo... fa il vecchie tto che corteggia le donne; Una delle più vecchie aziende di informatica al mondo; Era un copricapo da vecchie tti; Non più fresche, come rose ormai vecchie ; Cerca nelle Definizioni