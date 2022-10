Il tasso che cresce con l arrivo di molti neonati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasso che cresce con l arrivo di molti neonati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NATALITÀ

Significato/Curiosita : Il tasso che cresce con l arrivo di molti neonati

Piccola, il cielo è senza stelle e ci sono meno meraviglie di oggi, ma nonostante tutto cresce negli uomini un'idea d'infinità e di bellezza, che li riempie...

Svizzera. (en) tasso di natalità / tasso di natalità (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. natalità, in treccani.it –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con tasso; cresce; arrivo; molti; neonati; Il tasso che misura lo stato di ebbrezza; Sigla del tasso ufficiale di riferimento; Ospitarono tasso ; Il... dialetto di tasso ni; I rettili a cui ricresce la coda; Prime in cresce ndo; cresce re e migliorare; Al deluso cresce d un palmo; arrivo in breve; Segnala l arrivo di un messaggio sul telefono; Atterra all arrivo ; Si dà alle lettere in arrivo ; molti abitano a Seul; molti sono aquilini; Organizza l attività di molti ; Gian Maria in molti western; Dar da mangiare ai neonati ... con l aeroplanino; Lamenti di neonati ; Un giocattolo rumoroso per neonati ; Si occupava di neonati ; Cerca nelle Definizioni