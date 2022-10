Tali sono i pomodori spesso conservati sott olio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali sono i pomodori spesso conservati sott olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESSICCATI

Significato/Curiosita : Tali sono i pomodori spesso conservati sott olio

Conserve, sciroppi, liquori, vegetali essiccati o sott'olio, ecc. la più praticata è la passata di pomodori bolliti che viene messa in bottiglie e successivamente...

L'asciugatura ed essiccati ad una temperatura compresa tra i 30 e 38 °c per quattro-cinque giorni. cento grammi di cachi essiccati di sangju contengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con tali; sono; pomodori; spesso; conservati; sott; olio; Regione itali ana della Ferrero e delle Langhe; Regione storica itali ana ora unita con la Romagna; Azienda itali ana di Itali a 1, Canale 5 e Rete 4; Il nome di Raimondo, stand up comedian itali ano; Ci sono quelli di caffè... e di grandine; Lo sono certi circoli; sono Quattro quelle dei moti di Napoli del 1943; Lo sono le abitanti di Varsavia e Cracovia; La salade con pomodori , peperoni, uova e acciughe; Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico; Metallo nei pomodori a cui si può essere allergici; Campi con pomodori ; spesso conta più del regalo; Tipo di remo usato spesso da solo; Punizione, spesso per la disobbedienza dei bambini; Fa arrossire spesso ; Lo sono i pensieri conservati nel diario; Alimenti conservati in salamoia; Alcuni alimenti sono conservati in barattolo così; Azione cautelare di tipo conservati vo; Pugnale dalla lama sott ile e acuminata; Piccolo pesce che si mangia sott o sale; sott o lo smalto e il cemento del dente; Posta di sott o, bassa; Tremolio lungo il corpo, per freddo o paura; Da quella di una pianta si può ricavare l olio ; Tipo di alimentazione per motori a gasolio ing; Quelli sott olio non hanno spine; Cerca nelle Definizioni