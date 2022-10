Strumento per la rilevazione degli ascolti televisivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per la rilevazione degli ascolti televisivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : METER

Significato/Curiosita : Strumento per la rilevazione degli ascolti televisivi

Ufficiale, su auditel.it. autorità per le garanzie nelle comunicazioni: atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto, su agcom.it. url consultato...

Il meter è un contatore elettronico collegato ai televisori di un panel (campione) di circa 5100 famiglie italiane, per un totale di 9500 apparecchi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con strumento; rilevazione; degli; ascolti; televisivi; strumento degli ottoni; Lo strumento da vista detto anche caramella; Suona uno strumento a fiato ad ancia doppia; Lo strumento che dà la nota musicale; Strumento di rilevazione ; La rilevazione del territorio con tecniche elettroniche; Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione ; Strumento degli ottoni; Mite e umano nella comprensione degli altri; Uno degli odori del minestrone; La camera degli scherzi in televisione ing; Misura gli ascolti della tv; Di lavoro produce i suoni che ascolti amo nei film; Il conduttore dei programmi giornalistici televisivi ; La Rai ne ha diversi televisivi ; Interrompono i film su tanti canali televisivi ; Emanuela che annunciava i programmi televisivi ; Cerca nelle Definizioni