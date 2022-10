Strumento degli ottoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento degli ottoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BASSOTUBA

Significato/Curiosita : Strumento degli ottoni

Tutti gli aerofoni, di cui gli ottoni sono una sottoclasse. all'interno dell'orchestra sinfonica generalmente gli ottoni presenti sono corni, trombe, tromboni...

Il bassotuba, detto anche basso tuba o semplicemente tuba, è uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli ottoni e alla famiglia dei corni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

