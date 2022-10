Strada statale da Otranto a Padova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada statale da Otranto a Padova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADRIATICA

La strada statale 16 adriatica (ss 16) è una strada statale italiana che collega padova a otranto, passando per la costa adriatica e percorrendo numerosi...

Altre definizioni con strada; statale; otranto; padova; Moto a 4 ruote per fuoristrada ; Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare; Il nome della Estrada ; Zebre in strada ; Alti funzionari dell amministrazione statale ; La gestione statale delle derrate alimentari; Legge di bilancio statale ; È data alla fine di un impiego statale : buona __; Gli oltre 800 Martiri di otranto sono decapitati dai conquistatori turchi; Isolotto disabitato dell Albania, nel canale d otranto ; Confini di otranto ; Entrando in otranto ; Francesco, scultore padova no del cinquecento; La padova ni attrice di Roma ore 11; È loro la cappella padova na affrescata da Giotto; Sinonimo di padova no;