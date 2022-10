Stampa disegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stampa disegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLOTTER

Significato/Curiosita : Stampa disegni

Gaddi (ottocento disegni sciolti, otto volumi di disegni architettonici e ottomila stampe), di ignazio hugford (oltre tremila disegni) e francesco michelozzi...

In informatica il plotter è una periferica specializzata nella stampa di supporti di grande formato. è il dispositivo di output ideale per i sistemi cad... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con stampa; disegni; Quantità di copie stampa te; Come la gogna... di stampa e TV; Ultime... in stampa ; stampa formati di grandi dimensioni ing; I disegni che riproducono figure piane e solide; disegni decorativi stilizzati; disegni fantasiosi; Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere; Cerca nelle Definizioni