Stabilimento con siviere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilimento con siviere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Stabilimento con siviere

Attrezzature necessarie alla colata: siviere, lingottiere, ecc. la ferriera non va confusa con la fonderia, che è lo stabilimento ove i metalli vengono fusi per...

Utilizzato soprattutto per la rapidità e il basso costo. qui i semilavorati da acciaieria (blumi, bramme, billette) vengono scaldati a circa 1100-1250 °c per essere...