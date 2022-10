La spezia detta oro rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spezia detta oro rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ZAFFERANO

Significato/Curiosita : La spezia detta oro rosso

la spezia (ipa: /las'pja/, ascolta[·info], spèza in dialetto spezzino, pronunciato /'spza/) è un comune italiano di 92 189 abitanti, capoluogo della...

Lo zafferano ([affe'ra:no]) è una spezie che si ottiene dagli stigmi del fiore del crocus sativus, conosciuto anche come zafferano vero, una pianta della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con spezia; detta; rosso; spezia in polvere o in grani; spezia molto usata nella cucina indiana; spezia per il riso; Il riso indiano adatto per piatti spezia ti; Pianta erbacea detta anche bardana; È detta anche proporzione divina; Così è detta la Preghiera rivolta da Gesù al Padre prima della Passione; Sgarbo fatto per vendetta ; rosso .... a Londra; Il colore... giallo-rosso ; Cavallo rosso bruno; L undici dei rosso neri; Cerca nelle Definizioni