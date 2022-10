Spagnoli di Barcellona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spagnoli di Barcellona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATALANI

Significato/Curiosita : Spagnoli di barcellona

Pronuncia spagnola: ['baa], catalana: ['bas]) e in italiano come barcellona, è una società polisportiva spagnola con sede nella città di barcellona, nota...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi catalani (disambigua). i catalani sono il gruppo etnico e la nazionalità associati alla catalogna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con spagnoli; barcellona; Sudamericano di genitori spagnoli ; Più per gli spagnoli ; Muy _ = Ottimo per gli spagnoli ; È niente per gli spagnoli ; Soprannome del barcellona calcio spa; Il mercato più famoso di barcellona ; Gli abitanti della regione di barcellona ; È a nord di barcellona ; Cerca nelle Definizioni