Spaghetti dalla forma appiattita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spaghetti dalla forma appiattita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LINGUINE

Significato/Curiosita : Spaghetti dalla forma appiattita

Vedi spaghetti (disambigua). gli spaghetti sono un particolare formato di pasta prodotta esclusivamente con semole di grano duro e acqua, dalla forma lunga...

