Sotto lo smalto e il cemento del dente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sotto lo smalto e il cemento del dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DENTINA

Significato/Curiosita : Sotto lo smalto e il cemento del dente

lo smalto dentale è la sostanza che ricopre la corona, ovvero la zona del dente esposta all'ambiente orale. non è un tessuto, ma un derivato tissutale...

Facilmente delle cavità. l'esposizione della dentina è causa del fenomeno detto dei "denti sensibili". lo strato di dentina funge da ammortizzatore e da sostegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

