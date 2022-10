Sostanze nutritive della carne e dei legumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze nutritive della carne e dei legumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : PROTEINE

Significato/Curiosita : Sostanze nutritive della carne e dei legumi

Principi nutritivi o sostanze nutritive o nutrienti sono sostanze assunte durante il processo di nutrizione, sono indispensabili alla vita e al metabolismo...

Degli organismi. le proteine hanno anche funzioni strutturali o meccaniche, come l'actina e la miosina nei muscoli e le proteine che costituiscono il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

