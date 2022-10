Lo sono quelle da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono quelle da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Principale: monete in euro. 50 centesimi di euro (0,50 €) è uno degli 8 tagli delle monete in euro. come le monete da 10 e 20 centesimi è di colore oro, realizzata...

Accettata dal mercato: le monete fuori corso e le monete svalutate non sono più denaro in quanto nessuno le accetta. la moneta vera e propria è un'invenzione...