Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CARCIOFI

Significato/Curiosita : Sono ottimi fritti, alla romana e alla giudia

Contorni e varie: carciofi alla romana carciofi alla giudia funghi arrosto piselli al guanciale pomodori col riso fiori di zucca fritti peperoni ripieni cicoria...

cottura di carciofi stufati al verde mazzo di carciofi romaneschi del lazio all'esterno di un ristorante, nel ghetto di roma. carciofo con spine evidenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; ottimi; fritti; alla; romana; alla; giudia; sono alla festa ma nessuno li aveva invitati; sono 4 e durano 3 mesi; Lo sono i beni di consumo; Si possono fare alla giudia; Un po di ottimi smo; Funghi ottimi trifolati o sott olio; Quella di fiducia restituisce l ottimi smo; Sono ottimi alla giudia; I suoi anelli... vengono fritti ; Una rete... per pesciolini fritti ; Unti come certi fritti ; fritti in cucina, giganti negli abissi; Sono alla festa ma nessuno li aveva invitati; Si possono fare alla giudia; Vanno dal lunedi alla domenica; In fondo alla poppa; Basilica romana ; Schiava al servizio di una matrona romana ; La più nota arena romana ; C è quella greco romana ; Sono alla festa ma nessuno li aveva invitati; Si possono fare alla giudia; Vanno dal lunedi alla domenica; In fondo alla poppa; Si possono fare alla giudia ; Sono ottimi alla giudia ; Quelli alla giudia sono fritti; Quelli alla giudia sono fritti e romaneschi; Cerca nelle Definizioni