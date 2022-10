Sono gustative sulla lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono gustative sulla lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAPILLE

Significato/Curiosita : Sono gustative sulla lingua

Gusto sono recepite dai calici (o bottoni) gustativi, costituiti da cellule epiteliali modificate chiamate cellule gustative. le cellule gustative hanno...

Le papille linguali, o papille gustative nel linguaggio comune, sono piccole strutture neuroepiteliali situate sulla superficie superiore della lingua...

